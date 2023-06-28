Galatasaray, Vedat Muriqi ile ilgileniyor
Forvet transferi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemin eski Fenerbahçeli yıldız Vedat Muriqi girdi.
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon üç kulvarda yarışmaya hazırlanıyor.
Bu doğrultuda forvet transferi çalışmalarına başlayan sarı kırmızılıların gündemine Vedat Muriqi'nin girdiği iddia edildi.
beIN SPORTS'un haberine göre, Galatasaray, Kosovalı golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
21 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi, Çaykur Rizespor döneminde Okan Buruk'un öğrencisi olmuştu.
Fenerbahçe'den 21 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Lazio'ya transfer olan 29 yaşındaki forvet, geçen sezonu La Liga ekibi Mallorca'da kiralık geçirdi.
İspanyol temsilcisi, Lazio'dan 8 milyon Euro karşılığında Muriqi'nin bonservisini aldı. Vedat Muriqi'nin Mallorca ile sözleşmesi ise 2027 yılına kadar bulunuyor.
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