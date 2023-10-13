Kosova'ya galibiyeti Rashica getirdi

Kosova, EURO 2024 Elemeleri'nde Andorra'yı 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2023 - 08:54
Kosova'ya galibiyeti Rashica getirdi
Abone Ol google-news

EURO 2024 Elemeleri I Grubu karşılaşmasında Kosova, Andorra deplasmanına konuk oldu. Kosova, mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Kosova'ya galibiyeti getiren golleri 26 ila 71. dakikalarda Milot Rashica, 83. dakikada Altin Zeqiri attı.

Bu sonucun ardından Kosova, grupta 7 puana yükseldi. Andorra, 2 puanda kaldı.

Kosova, gruptaki bir sonraki maçta Kasım ayında İsviçre deplasmanına gidecek. Andorra, Romanya ile deplasmanda karşılaşacak.

*Kosova'nın 15 Ekim'deki İsrail maçı, İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle ertelenmişti.


Kosova Milot Rashica Andorra 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) EURO 2024 EURO 2024 Elemeleri

En Çok Okunan Haberler