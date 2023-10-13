Kosova'ya galibiyeti Rashica getirdi
Kosova, EURO 2024 Elemeleri'nde Andorra'yı 3-0 mağlup etti.
EURO 2024 Elemeleri I Grubu karşılaşmasında Kosova, Andorra deplasmanına konuk oldu. Kosova, mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Kosova'ya galibiyeti getiren golleri 26 ila 71. dakikalarda Milot Rashica, 83. dakikada Altin Zeqiri attı.
Bu sonucun ardından Kosova, grupta 7 puana yükseldi. Andorra, 2 puanda kaldı.
Kosova, gruptaki bir sonraki maçta Kasım ayında İsviçre deplasmanına gidecek. Andorra, Romanya ile deplasmanda karşılaşacak.
*Kosova'nın 15 Ekim'deki İsrail maçı, İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle ertelenmişti.
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