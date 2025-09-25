Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kötü sonuçların ardından... Fenerbahçe'de Volkan Demirel ile kritik görüşme!

25.09.2025 10:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın Samandıra Tesisleri'nde sarı-lacivertli takımın eski oyuncusu Volkan Demirel ile görüştüğü kaydedildi.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, kulübün efsane isimlerinden Volkan Demirel ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı habere göre Saran, Volkan Demirel'i kulübün Samandıra tesisleri ve futbol operasyonları içinde değerlendirmeyi düşünüyor.

Haberde Demirel'e yöneticilik teklifi yapılmasının gündeme geldiği ifade edildi.

ZAGREB DÖNÜŞÜNDE KRİTİK TOPLANTI

Sarı-lacivertli kulüpte sadece Volkan Demirel değil, teknik heyet planlaması da masada.

Sadettin Saran'ın, teknik direktör Domenico Tedesco ve kulübün futbol yapılanmasında aktif rol alan Devin Özek ile de bir araya geleceği belirtildi. 

