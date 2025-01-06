Kral Kupası'nda yarı finale yükseldi: Fatih Terim'in Al Shabab kariyeri galibiyetle başladı!

Suudi Arabistan Kral Kupası Çeyrek Finali'nde Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al Fayha'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Kral Kupası'nda yarı finale yükseldi: Fatih Terim'in Al Shabab kariyeri galibiyetle başladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2025 - 20:02

Suudi Arabistan Kral Kupası Çeyrek Finali'nde Al Shabab ile Al Fayha karşı karşıya geldi.

Al-Shabab Club Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0 kazanan Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, Kral Kupası'nda yarı finale yükseldi. 

Al Shabab'a turu getiren golleri, 2. dakikada Daniel Podence, 26. dakikada Abderrezak Hamdallah kaydetti. 

Kupadan elenen konuk ekibin tek golünü ise Mokher Al-Rashidi attı.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR DA ORADAYDI

Fatih Terim'in ekibi Al Shabab'ın maçında tribünlerde Galatasaray formalı taraftarların oluşu dikkat çekti.


Etiketler: #fatih terim #Al Shabab #Suudi Arabistan Kral Kupası

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