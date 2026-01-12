Kış transfer penceresinin açılmasından bu yana kadrosuna takviye yapamayan Beşiktaş yönetimi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların stoper transfer için Kristoffer Ajer'i hedeflediği iddia edildi. Peki, Kristoffer Ajer kimdir? Kristoffer Ajer kaç yaşında, nereli? Kristoffer Ajer Beşiktaş'a mı geliyor?

KRISTOFFER AJER KİMDİR?

Kristoffer Vassbakk Ajer, 17 Nisan 1998'de Norveç'in Akershus İlçesi , Rælingen'de doğdu. Gençlik yıllarında atletizm, hentbol ve buz hokeyiyle ilgilendikten sonra futbol oynamaya başladı.

KRISTOFFER AJER'İN HAYATI VE KARİYERİ

Genç bir oyuncu olarak futbol kariyerine ilk olarak Rælingen FK'da başladı ve on bir yaşındayken Lillestrøm SK'ya katıldı. Sonunda 2014 yılında IK Start tarafından transfer edildi ve bu, ailesinin Norveç'in güney kıyısındaki Kristiansand şehrine taşınması sonucu profesyonel futbol kariyerinin başlangıcı oldu.

Ocak 2016'nın başlarında Ajer, İskoç kulübü Celtic ile bir haftalık deneme antrenmanına katıldı. Şubat 2016'da Celtic ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı ve Haziran 2016'da 650.000 £'a kadar çıkabilecek bir ücret karşılığında kulübe katıldı. 21 Temmuz 2021'de Ajer, açıklanmayan bir ücret karşılığında Premier Lig kulübü Brentford ile beş yıllık bir anlaşma imzaladı.