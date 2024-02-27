Kristoffer Olsson solunum cihazına bağlandı

Midtjylland'ın 28 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Kristoffer Olsson, evinde fenalaşınca solunum cihazına bağlı olarak hastaneye kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 21:38
Kristoffer Olsson solunum cihazına bağlandı
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Danimarka 1. Futbol Ligi takımı Midtjylland'ın 28 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Kristoffer Olsson, evinde fenalaşınca solunum cihazına bağlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Son dönemde Kristoffer Olsson'un yokluğunun nedeni konusunda artan söylentiler ve varsayımlar karşısında, bu açıklamayı kamuoyuna duyurma zorunluluğunu hissettik. 28 yaşındaki İsveç Milli Takım oyuncusu, 20 Şubat Salı günü evinde bilincini kaybetti ve solunum cihazına bağlı olarak hastaneye kaldırıldı." ifadeleri yer aldı.

Bir dönem Arsenal'de de forma giyen Olsson'un beyinle ilgili akut bir hastalıktan etkilendiğinin belirtildiği açıklamada, "Midtjylland'daki herkes elbette Kristoffer'in ani hastalığından derinden etkilenmiştir ve düşüncelerimiz ve tam desteğimiz Kristoffer ve ailesinedir." denildi.


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