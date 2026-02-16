Kritik maça saatler kala... Felipe Melo'dan tarihi 'Juventus-Galatasaray maçı' ve 'Fenerbahçe' itirafı

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, İtalyan basınına verdiği röportajda sarı-kırmızılı takıma transfer süreci, tarihi Juventus zaferi ve Fenerbahçe hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Melo, 2013'teki Juventus maçını ve transfer döneminde yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlattı.

"JUVENTUS TARAFTARLARI BANA SALDIRDI"

Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray-Juventus eşleşmesi hakkında konuşan Melo, İtalyan ekibinin taraftarlarının tepkisini çektiğini belirtti. Melo, "Kura çekiminden sonra Galatasaray için bir paylaşım yaptığımda sosyal medyada bana saldırdılar ama ne yapmalıydım? İstanbul'da kazandım ve harika zaman geçirdim. Oynadığım tüm takımları kalbimde taşıyorum ama Galatasaray'ı daha fazla" ifadelerini kullandı.

"SAHA OYNANAMAZ DURUMDAYDI AMA BİZ DAHA GÜÇLÜYDÜK"

2013 yılında İstanbul'da oynanan ve Wesley Sneijder'in golüyle Galatasaray'ın tur atladığı unutulmaz karşılaşmayı hatırlatan Melo, o günkü atmosferi şöyle anlattı:

"Mancini... Bize yüzde yüzümüzle oynarsak turu geçeceğimizi söylemişti. Kar yağışını, sadece bir tarafı temizlenmiş ve oynanamaz durumda olan sahayı hatırlıyorum. Sneijder'in son saniyede attığı gol ve Conte'nin öfkesi... Juventus güçlüydü ama biz daha güçlüydük."

"PSG İLE HER ŞEY AYARLANMIŞTI, GALATASARAY 5 KATINI TEKLİF ETTİ"

Juventus'tan ayrılış sürecine dair de itiraflarda bulunan Brezilyalı yıldız, Paris Saint-Germain (PSG) ile anlaşma aşamasına geldiğini ancak rotayı İstanbul'a çevirdiğini söyledi.

Melo, "Conte bana güvenecekti ama Marotta'dan beni bırakmasını istedim. PSG'ye kiralık transfer için her şey ayarlanmıştı, Leonardo ile de konuşmuştum. Ancak Galatasaray beş kat daha yüksek bir teklifle geldi. Parayı ve taraftarları tercih ettim. İmzalamadan önce stadyumda bir maç izledim ve aşık oldum" dedi.

"FENERBAHÇE'Yİ ASLA KABUL ETMEZDİM"

Röportajda kendisine yöneltilen "Fenerbahçe'ye hayır dediğiniz doğru mu?" sorusuna da net bir yanıt veren Melo, sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunun (2011-2012) ardından teklif aldığını doğrulayarak, "Evet ama bir yıl sonra. Asla kabul etmezdim" diye konuştu.

"FLORANSA'NIN İDOLÜYDÜM, HAİN OLDUM"

Kariyerindeki Inter ve Juventus günlerine de değinen Melo, Juventus'a transfer sürecinde yaşadığı pişmanlığı dile getirdi.

Melo, "Aslında Mourinho'nun Inter'ine gidecektim ama Corvino, Juventus'u kabul etmem gerektiğini söyledi. '25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödeyecekler' dedi ve ben de gittim. Floransalıların idolü olmaktan hain olmaya geçtim. Bugün bile hala üzülüyorum" itirafında bulundu.