Kriz büyüyor: Barcelonalı futbolcular kendi maçını protesto etti!

Milli maç arasında La Liga yönetimi, Villarreal ve Barcelona arasında oynanacak lig maçının ABD'deki Miami'de olacağını duyurdu. UEFA da bir kereye mahsus olması halinde maçın kıta dışında oynanmasına karar verdi.

Sosyal medyada ve futbolcular basın toplantılarında bu kararın mantıklı olmadığını dile getirdi. Villarreal - Barcelona maçı için ilk fiziksel tepki dün Real Oviedo - Espanyol maçında yaşandı. İki takım futbolcuları, başlama düdüğünden sonra 20 saniye boyunca topa vurmadı. La Liga rejisi ise bu anları yayınlamadı.

Aynı protesto bugün devam etti. Ligin 8. haftasındaki Barcelona - Girona maçında iki takım futbolcuları, alınan kararı 20 saniye topa dokunmadan protesto etti. La Liga rejisi yine o anları göstermeyi reddetti. Protesto anında drone görüntüleri ekrana verildi.