Krzysztof Piatek'ten Çağdaş Atan'a tepki!
Süper Lig'de 3. haftanın erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe'ye konuk olan Başakşehir'de ilk yarıda oyundan alınan Krzysztof Piatek, teknik direktör Çağdaş Atan'a tepki gösterdi.
Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanına konuk olan Başakşehir'de Hertha Berlin'den transfer edilen Krzysztof Piatek, teknik direktör Çağdaş Atan'a tepki gösterdi.
Başakşehir'in Fenerbahçe deplasmanında 20 dakikada 3-0 geriye düşmesinin ardından Çağdaş Atan'dan 31. dakikada iki değişiklik geldi. Krzysztof Piatek ile Dimitrios Pelkas'ı oyundan alan Çağdaş Atan, Paulin Keny ve Joao Figueiredo'yu saha sürdü.
Genoa, Milan, Fiorentina gibi takımlarda da forma giyen 28 yaşındaki Polonyalı golcü Krzysztof Piatek, oyundan alınmasına sinirlendi ve doğrudan soyunma odasına gitti.
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