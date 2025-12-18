Kulübünün istediği bonservis belli oldu: Beşiktaş'tan sol beke Lucas Piton hamlesi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.12.2025 14:47:00
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Vasco forması giyen Lucas Piton için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Ara transfer döneminde birçok takviye yapması beklenen Beşiktaş için Brezilya basınında sürpriz bir transfer haberi yer aldı.

BEŞİKTAŞ'TAN LUCAS PITON YOKLAMASI

RTI Esporte'nin geçtiği habere göre Beşiktaş, sol bek Lucas Piton için Vasco ile temasa geçti. Haberde siyah-beyazlıların Piton için henüz resmi teklif sunmadığı ifade edildi.

Daha önce Girona ve Porto'nun da gündemine gelen Lucas Piton'un asıl hedefinin ise İtalya'ya gitmek olduğu aktarıldı. İtalyan vatandaşı olan Piton'un milli takım hayali olduğu vurgulandı.

VASCO EN AZ 7.5 MİLYON EURO İSTİYOR

Vasco'nun Lucas Piton'un olası satışına karşı çıkmayacağı, Brezilya ekibinin bu transfer için 7.5 milyon Euro'nun altındaki hiçbir teklifi kabul etmeyeceği belirtildi.

SERBEST KALMA BEDELİ

Lucas Piton'un sözleşmesinde serbest kalma maddesi de olduğu ancak bu rakamın resmen duyurulmadığı hatırlatıldı. Ancak tahminen bu bedelin yurt dışındaki kulüpler için yaklaşık 9 milyon Euro civarında olduğu kaydedildi.

Bu sezon 55 maça çıkıp 4583 dakika sahada kalan 25 yaşındaki Piton, 1 gol ve 11 asistlik skor katkısı verdi.

