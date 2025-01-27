Kulüpler anlaştı: Cengiz Ünder adım adım Beşiktaş'a
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Cengiz Ünder'in transferi için anlaştığı iddia edildi.
Beşiktaş, Fenerbahçe'de forma giyen Cengiz Ünder için harekete geçti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Cengiz Ünder'in kiralık transferi için anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Cengiz Ünder ile görüşecek.
Cengiz Ünder, İtalyan ekibi Torino'nun da transfer gündeminde yer alıyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon 7 maçta süre bulan Cengiz Ünder, 161 dakika sahada kaldı.
Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gösterilen Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Etiketler: #cengiz ünder #fenerbahçe #beşiktaş
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