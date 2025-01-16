İtalyan ekibi görüşmelere başladı: Cengiz Ünder'e sürpriz talip!
Serie A ekiplerinden Torino'nun, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladığı iddia edildi.
Fenerbahçe'de sergilediği performansla beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Serie A ekiplerineden Torino, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladı.
15 MİLYON EURO'YA ALINDI
Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye 2023 yazında Marsilya'dan 15 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Sarı lacivertli formayla toplam 39 maça çıkan Cengiz, 9 gol ve 3 asist üretti.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gösterilen deneyimli oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Etiketler: #cengiz ünder #fenerbahçe #torino
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