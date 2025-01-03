Cengiz Ünder'den sürpriz transfer kararı!
Fenerbahçe ile yollarını ayırması beklenen Cengiz Ünder'in maaşı nedeniyle Avrupa'ya transferinin zor olduğu ve oyuncunun rotasını Suudi Arabistan'a çevirdiği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin 15 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı Cengiz Ünder beklentilerin altında kalmıştı. Ayrılığı gündemde olan milli futbolcuda yeni gelişmeler yaşanıyor.
Jose Mourinho'nun şans vermediği Cengiz Ünder, sarı-lacivertlilerden ayrılabilir.
Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'den yıllık net 3.7 milyon Euro kazanan Cengiz Ünder'in maaşı, oyuncunun Avrupa'ya transferini zorlaştırıyor.
Deneyimli futbolcuya Avrupa'dan talipler olsa da takımlar bu maaşı ödemeye yanaşmıyor.
SUUDİ KULÜPLERİYLE TEMAS HALİNDE
Cengiz Ünder'in menajeri ise takım arayışlarını sürdürüyor.
Haber detayında Cengiz Ünder'in temsilcisinin Suudi Arabistan kulüpleriyle temas halinde olduğu belirtildi.
Maaş sorununun aşılması halinde Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.
Etiketler: #cengiz ünder #fenerbahçe #transfer
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