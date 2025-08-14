Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kulüpler başvuru yapmıştı: TFF'den Süper Lig'deki 3 maça erteleme kararı!

14.08.2025 19:53:00
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa'da ön eleme oynayacak olan Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir'in üçüncü haftadaki maçlarının ertelendiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa'da ön eleme oynayacak olan Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir'in üçüncü hafta maçlarını erteledi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele edecek olan kulüplerimiz ile Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki müsabakaların ertelenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Buna istinaden, yazılı olarak erteleme talebinde bulunan kulüplerimizin başvuruları değerlendirilmiş ve Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Tümosan Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir FK ile Samsunspor - Kasımpaşa müsabakaları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ertelenen müsabakaların oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak Avrupa kupalarında mücadele eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz."

Ertelenen maçlar ise şu şekilde:

• Konyaspor - Beşiktaş

• Samsunspor - Kasımpaşa 

• Ç. Rizespor - Başakşehir

