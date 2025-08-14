Salvatore Esposito'nun menajerinden Beşiktaş itirafı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.08.2025 19:06:00
İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) ekibi Spezia forması giyen 24 yaşındaki oyuncu Salvatore Esposito'nun menajeri, Beşiktaş iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

İtalya Serie B takımlarından Spezia'da oynayan Salvatore Esposito'nun menajeri Mario Giuffredi, oyuncusunun geleceği ile alakalı açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ İLGİLENİYOR"

İtalyan futbolcuyla Beşiktaş'ın ilgilendiğini belirten Giuffredi, ek olarak bir başka Türk kulübünün de Esposito ile ilgilendiğini aktardı.

Oyuncusundan övgüyle bahseden Giuffredi, "Esposito, müthiş bir sezonun ardından Serie A'da oynama hakkını fazlasıyla kazanmış durumda. Ben onu tüm zamanların en az değer verilen oyuncularından biri olarak görüyorum. Şu anda Spezia ile sözleşmesi bulunuyor, ancak eğer bir Serie A kulübü ona şans verirse, potansiyelini tamamen ortaya koyabileceğine inanıyorum" dedi.

37 MAÇTA 17 GOLE KATKI

Geçen sezon Serie B'de 37 maça çıkan 24 yaşındaki orta saha, 7 gol ve 10 asist kaydetti. 

