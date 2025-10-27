Hakem değişikliği geldi: Futbol dünyası bahis skandalı ile sarsılıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan yüzlerce hakemin bahis skandalına karıştığını açıkladı.

Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyen Hacıosmanoğlu, “571 hakemden 371’inin bahis hesabı var, 152’si aktif şekilde bahis oynuyor. Bu isimleri kısa sürede Disiplin Kurulu’na sevk edeceğiz. Talimatlara göre gerekli cezaları alacaklar” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in ulaştığı TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, “TFF Hukuk Kurulu, bahis oynayan hakemlerle ilgili dosyayı Disiplin Kurulu’na (PFDK) sunduğu zaman, hakemlerin isimleri TFF’nin internet sitesinde ‘Disiplin Sevkleri’ başlığı altında açıklanacak" dedi.

"BAZI KUPA MAÇINDA HAKEM DEĞİŞİKLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Gelişmeler futbol dünyasında geniş yankı uyandırırken gazetemiz yazarı Murat Ağırel, çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.

Ağırel, "Bahis oynadığı belirlenen hakemler bundan böyle maçlarda görev alamayacak. TFF, maç yönetimlerini mevcut havuzdaki diğer hakemlerle sürdürecek. Bu hafta oynanacak Kupa maçlarının hakem atamaları dün yapılmış ancak açıklanmamıştı. Bugün ortaya çıkan gelişmelerin ardından, bahis oynadığı belirlenen bazı hakemlerin atamalarının iptal edilmeye başlanmış. İddialara göre, bazı kupa maçının hakem değişikliği de bu gerekçeyle gerçekleştirildi" diye yazdı.