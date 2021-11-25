Kulüpler Birliği'nde 'hakem' çatlağı

25 Kasım 2021 Perşembe, 07:28

Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, birliğin 24 Kasım'da yaptığı toplantının ardından 14 kulübün hakemler hakkında aldığı ortak kararı açıkladı. Ne var ki 6 kulüp o toplantıya da karara da katılmadı.

Ahmet Ağaoğlu, "Bugün yapılan toplantıda 14 kulüp ile ilk yarıda kalan 6 maçta bir anlaşma yaptık ve hakemler hakkında konuşmama kararı aldık..." dedi.

İŞTE TOPLANTIYA KATILMAYAN 6 KULÜP?

Ahmet Ağaoğlu'nun bahsettiği 14 kulüp dışında kalan 6 kulüp şöyle:

Beşiktaş, Alanyaspor, Kayserispor, Sivasspor, Antalyaspor ve Gaziantep FK.

6 kulüpten toplantıya katılım olmadığı, Ahmet Ağaoğlu'nun bu kulüp yetkilileri ile görüşeceği belirtildi.

Kaynak: Ajansspor



