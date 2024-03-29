Kulüpler Birliği'nden Ali Koç kararı: 'Talebimizi kırmadı'

Yayınlanma: 29.03.2024 - 16:13

Güncelleme: 29.03.2024 - 16:13

Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Kasımpaşa Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Saraç açıklamalarda bulundu.

"ALİ KOÇ TALEBİMİZİ KIRMADI"

Fatih Saraç, toplantıda Ali Koç'un istifasının reddine karar verildiğini ve Koç'un kendilerini kırmadığını söyledi. Saraç'ın açıklamaları şöyle:

"Toplantıda ana konumuz Ali Koç'un istifasıydı. Toplantımıza 16 kulübümüz katıldı. Toplantıya katılan 16 kulübün sözlü, 1 kulübün de yazılı onayıyla ittifakla Ali Bey'in istifasının reddini istedik. Bu hususuta hepimizin ortak bir görüş birliği vardı. Ali Koç bu talebimizi kırmadı. Kulüpler Birliği'nde yeni bir başkan değişikliğinin bu süreçte gerekli olmadığını düşünüyoruz. Ali Koç'un, tüm kulüplerin menfaatlerini düşünerek hareket ettiğini biliyoruz. Teklifimizi kabul ettiği için Ali Koç'a teşekkür ediyoruz."