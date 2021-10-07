Kulüpler Birliği'nin istemediği hakemler!

07 Ekim 2021 Perşembe, 08:01

Kulüpler Birliği Vakfı, ligde yaşanan hakem kararları ve başta MHK olmak üzere kurullarda değişim gündemiyle olağanüstü toplandı. Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen ve yönetim kurulunun bir araya geldiği toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantının perde arkasında aralarında Ali Palabıyık, Halis Özkahya gibi isimlerin bulunduğu 4-5 hakemin artık görev almamasının gerekliliği konuşuldu. Yine TFF'den MHK Başkanın değişmesinin isteneceği de sızan bilgiler arasında.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, MHK sisteminin değişmesi konusundaki kararlılıklarını tekrarladı.

Ağaoğlu, "Son zamanlarda da kamuoyunun malumu olduğu üzere hakem kararlarıyla alakalı olarak çok ciddi sıkıntılar var. Kulüpler Birliği'nin MHK yapısıyla ilgili olarak uzun süredir 6-7 ayı aşkındır yaptığı bir çalışma var. Bununla alakalı yol haritası, önlemler ve yapısal değişiklikleri belirledik" dedi.

"MHK sisteminin değişmesi konusunda kararlıyız" ifadesini kullanan Ahmet Ağaoğlu şöyle devam etti: "20 yıldır MHK gidiyor, MHK geliyor. 14-15 MHK gitti geldi. 6-7 kez federasyon değişti. 150'nin üzerinde Süper Lig kulüp başkanı değişti ama bazı isimler hep orada, hiç değişmiyor."