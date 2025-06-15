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Kulüpler Dünya Kupası'nda sessiz açılış!

Kulüpler Dünya Kupası'nda sessiz açılış!

15.06.2025 09:36:00
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Cumhuriyet Spor
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Kulüpler Dünya Kupası'nda sessiz açılış!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Al-Ahly - Inter Maimi maçıyla başladı. Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, Al-Ahly ile 0-0 berabere kaldı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Al-Ahly - Inter Maimi müsabakasıyla start aldı. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

TREZEGUET PENALTI KAÇIRDI

Al-Ahly maçın 43. dakikasında eski Trabzonsporlu Trezeguet ile penaltı atışından yararlanamadı.

MESSI'NİN SON SANİYEDEKİ ŞUTU DİREKTE PATLADI

İkinci yarıda Inter Miami oyuna ağırlığını koysa da gol bir türlü gelmedi. Messi'nin 90+6'da sağ çaprazdan çektiği şut ise direkte patladı.

Bu sonuçla iki ekip de turnuvaya birer puanla başladı. Inter Miami kalecisi Oscar Ustari ise maçın oyuncusu seçildi.

İKİ TAKIMIN FİKSTÜRÜ

Inter Miami 19 Haziran'da Porto, 23 Haziran'da ise Palmeiras ile karşı karşıya gelecek.

Al-Ahly ise 19 Haziran'da Palmeiras, 23 Haziran'da Porto ile kozlarını paylaşacak.

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