Kuntz, imza töreninde Sergen Yalçın hakkındaki şaşkınlığını dile getirdi

20 Eylül 2021 Pazartesi, 15:19

Şenol Güneş'le yolların ayrılmasından sonra TFF, Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz ile 3 yıllığına anlaştı.Törende Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop yer aldı.

Törende açıklamalarda bulunun Kuntz'un Sergen Yalçın yorumu ise oldukça dikkat çekti. Kuntz, "O zamanki kaptanım Rıza Çalımbay, Şifo Mehmet. Onları hatırlıyorum. Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak gördüğümde kahkaha attım. Teknik direktör olmasına, şampiyon olmasına saygı duyuyorum. Alpay Özalan da siyasete atılmış." yorumuyla takım arkadaşlarının yeni görevlerine olan şaşkınlığını belirtti.

Kuntz, Sergen Yalçın'a neden güldüğüne dair gelen soruya ise "Sergen'e neden güldüm? Çünkü Sergen'in en üst değerlerinden birinin disiplin olduğunu duydum. Hayatımda oynadığım en iyi orta saha oyuncularından biri Sergen'di ama o zamanlar disiplin onun için en önemli şey değildi..." ifadeleriyle cevap verdi.



