Kupada büyük sürpriz! Adana Demirspor veda etti...
Adana Demirspor, 24Erzincanspor'a penaltılarda kaybetti ve Türkiye Kupası'ndan elendi.
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından 24Erzincanspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçın normal süresi ve uzatmaları 2-2 sona erdi.
24Erzincanspor 65. dakikada Ziya Alkurt ve 77. dakikada Özkan Yiğiter ile 2-0 öne geçti. Adana Demirspor, 89. dakikada Edouard Michut ve 90+1. dakikada Emre Akbaba ile geri döndü.
Karşılaşma 2-2'lik eşitliğin ardından uzatmalara gitti. Uzatmalarda gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi.
24Erzincanspor, penaltılarda Adana Demirspor'a 7-6'lık üstünlük sağladı ve kupada son 16 turuna yükseldi. Adana Demirspor, kupaya veda etti.