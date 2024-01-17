Kupada büyük sürpriz! Adana Demirspor veda etti...

Yayınlanma: 17.01.2024 - 21:59

Güncelleme: 17.01.2024 - 21:59

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından 24Erzincanspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçın normal süresi ve uzatmaları 2-2 sona erdi.

24Erzincanspor 65. dakikada Ziya Alkurt ve 77. dakikada Özkan Yiğiter ile 2-0 öne geçti. Adana Demirspor, 89. dakikada Edouard Michut ve 90+1. dakikada Emre Akbaba ile geri döndü.

Karşılaşma 2-2'lik eşitliğin ardından uzatmalara gitti. Uzatmalarda gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi.

24Erzincanspor, penaltılarda Adana Demirspor'a 7-6'lık üstünlük sağladı ve kupada son 16 turuna yükseldi. Adana Demirspor, kupaya veda etti.