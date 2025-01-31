Kura çekimi yapıldı: İşte Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatla birlikte 36 takım mücadele etti. Ligdeki 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükseldi. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda etti.
Devler Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda maçlar, 11-12 Şubat ve 18-19 Şubat tarihlerinde oynanacak.
İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmeler:
Club Brugge - Atalanta
Sporting Lizbon - Borussia Dortmund
Manchester City - Real Madrid
Celtic - Bayern Münih
Juventus - PSV
Feyenoord - Milan
Brest - Paris Saint Germain
Monaco - Benfica
Etiketler: #Şampiyonlar Ligi #uefa #kura çekimi
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