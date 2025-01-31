Kura çekimi yapıldı: İşte Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri!

Yayınlanma: 31.01.2025 - 14:25

Güncelleme: 31.01.2025 - 14:25

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatla birlikte 36 takım mücadele etti. Ligdeki 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükseldi. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda etti.

Devler Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda maçlar, 11-12 Şubat ve 18-19 Şubat tarihlerinde oynanacak.

İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmeler:

Club Brugge - Atalanta

Sporting Lizbon - Borussia Dortmund

Manchester City - Real Madrid

Celtic - Bayern Münih

Juventus - PSV

Feyenoord - Milan

Brest - Paris Saint Germain

Monaco - Benfica