Kurt Zouma aleyhine imza kampanyasında on binlerce imza

09 Şubat 2022 Çarşamba, 17:41

İngiltere Premier Lig kulübü West Ham United'ın savunma oyuncusu Kurt Zouma'ya tepkiler büyüyor.

Ntvspor'un aktardığına göre, Zouma hakkında soruşturma açılması için Change.org'da başlatılan kampanyaya 80 binden fazla kişinin imza attığı öğrenildi.

Anti Animal Abuse (Hayvan İstismarına Karşı) isimli örgütün başlattığı kampanyanın açıklamasında, "Birleşik Krallık'ta hayvanlara istismar karşıtı kanunlarımız var. Kanunlar zengin, fakir, ünlü veya ünsüz herkese uygulansın" ifadeleri kullanıldı.

Tepkilere rağmen West Ham United'ın, Watford ile oynadığı İngiltere Premier Lig karşılaşmasında kadroda yer alan Zouma, mücadele esnasında seyirciler tarafından yuhalandı.

West Ham United'ın sponsoru olan ABD merkezli Experience Kissimmee isimli turizm şirketi, olayla ilgili bir açıklama yaparak tepki çeken Zouma'nın karşılaşmada forma giymesini "hayal kırıklığı" olarak niteledi. Turizm şirketi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "West Ham United'dan daha fazla bilgi bekliyoruz. O ana kadar kulüp ile olan ilişkimizi ve sponsorluğumuzu değerlendirme altına alacağız" ifadelerini kullandı.

KURT ZOUMA'YA HAPİS CEZASI İHTİMALİ

Geçen yaz Chelsea'den 29.8 milyon Pound'a West Ham'a transfer olan ve Londra ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalayan Kurt Zouma'ya hapis cezası verilebilir.

İngiltere Parlamentosu'nda geçen yaz kabul edilen yasaya göre, hayvanlara işkence yapanları daha katı cezalar bekliyor. Daha önce sadece 6 ay olan hayvanlara işkence suçu 5 yıla çıkarıldı. Köpek dövüştürenler, atları bakımsız bırakanlar ve ev hayvanlarına kötü davrananlar daha uzun süreli cezalar alabilecekler. Başbakan Boris Johnson ve hayvansever eşi Carrie'nin desteklediği yasaya göre her mezbahaya kamera konulması kararlaştırıldı ve canlı hayvan ithalatı ise yasaklanmıştı.