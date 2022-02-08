West Ham United futbolcusu Kurt Zouma, ilk 11'de başlayacak
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Watford ile karşılaşacak olan West Ham United, evindeki kediye işkence ederken çekilen görüntüleri tepki toplayan Fransız futbolcuyu ilk 11 başlatma kararı aldı.
West Ham United Kulübü'nün, Watford ile oynayacağı İngiltere Premier Lig karşılaşması öncesi açıkladığı ilk 11, tepkilere neden oldu.
Kedisine işkence ettiği görüntüler ortaya çıkan Kurt Zouma'nın Watford karşısında takımdaki yerini alacağı öğrenildi.
NE OLMUŞTU
İngiltere Premier Lig’de West Ham United forması giyen Kurt Zouma, saha dışı bir olayla gündem oldu.
Fransa Milli Takımı’nın oyuncusu, FA Cup’ta kazandıkları Kidderminster Harriers maçından bir gün sonra evinde bir kediye işkence ederken görüntülendi. Evdeki kediyi kovalarken kahkaha atan Zouma, yakaladığı kediyi acımasızca tekmeledi. Görüntüleri Zouma’nın kardeşi Yoan’ın çektiği öğrenilirken, videoda Zouma’nın kediyi mutfakta tekmeleyerek yere fırlattığı görülüyor.
Ayrıca, videoyu çeken kişi de gülerken, Zouma kediyi mutfak ve yemek odasının etrafında bir çocuğun önünde kovaladı. İngiliz medyasında ortaya çıkan görüntülerde, 27 yaşındaki futbolcu kediye ayakkabı da fırlatıyor.
ÖZÜR DİLEDİ
West Ham, kulübün ‘konuyla kendi içinde ilgileneceğini’ belirten bir açıklama yaparken, Zouma da çok üzgün olduğunu söyledi. Zouma yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Yaptıklarım için özür dilemek istiyorum. Davranışım için hiçbir mazeretim yok, içtenlikle pişmanlık duyuyorum. Ayrıca videodan rahatsız olan herkese ne kadar derinden üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Herkesi temin ederim ki, iki kedimiz de gayet iyi ve sağlıklı. Bütün ailemiz tarafından seviliyorlar ve el üstünde tutuluyorlar. Bu davranış bir daha olmayacak münferit bir olaydı.”
KURT ZOUMA'YA HAPİS CEZASI İHTİMALİ
Geçen yaz Chelsea'den 29.8 milyon Pound'a West Ham'a transfer olan ve Londra ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalayan Kurt Zouma'ya hapis cezası verilebilir.
İngiltere Parlamentosu'nda geçen yaz kabul edilen yasaya göre, hayvanlara işkence yapanları daha katı cezalar bekliyor. Daha önce sadece 6 ay olan hayvanlara işkence suçu 5 yıla çıkarıldı. Köpek dövüştürenler, atları bakımsız bırakanlar ve ev haylanlarına kötü davrananlar daha uzun süreli cezalar alabilecekler. Başbakan Boris Johnson ve hayvansever eşi Carrie'nin desteklediği yasaya göre her mezbahaneye kamera konulması kararlaştırıldı ve canlı hayvan ithalatı ise yasaklanmıştı.
Tonight's line-up.@betway | #WHUWAT pic.twitter.com/viuaFuO23O— West Ham United (@WestHam) February 8, 2022
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