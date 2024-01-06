Kuşadasıspor'un efsaneleri 40 yıl sonra sahaya çıktı

Yayınlanma: 06.01.2024 - 21:08

Güncelleme: 06.01.2024 - 21:08

Kuşadasıspor’un ilk sahası olan toprak saha, Kuşadası Belediyesi tarafından Pazar günü yapımına başlanacak olan 'Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi' projesi öncesi tarihi bir maça ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda siyah-beyazlı kulüpte 1985-1990 yılları arasında top koşturan efsanevi futbolcular, Başkan Ömer Günel’in davetiyle toprak sahaya vefa maçında bir araya geldi. Formalarını sırtlarına geçirip, yaklaşık 40 yıl sonra aynı heyecanı tekrar yaşayan efsane kadronun gösteri maçına, Kuşadalılar ve taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmayı, takıma geçmişte antrenörlük ve başkanlık yapmış unutulmaz isimler de izledi.

ATATÜRK PANKARTLARIYLA ÇIKTILAR

Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte, efsane futbolcuların maça Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözlerinin yer aldığı pankartlarla çıkması büyük alkış topladı. Gösteri maçında kaptanlığını Başkan Ömer Günel’in yaptığı siyah takım, beyaz takımla 3-3 berabere kaldı. Etkinlikte, Kuşadalılara Kuşadası Belediyesi’nin ikram araçlarından çay, kahve, kek ve taze sıkılmış meyve suyu ikramında bulunuldu. Tarihi maçın ardından efsane futbolculara, takıma geçmişte antrenörlük ve başkanlık yapmış olan isimlere, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından teşekkür plaketi verildi.

“GENÇLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR YATIRIM”

Kuşadası Gençlik Spor’da 1986-1990 yılları arasında 4 sezon forma giyen ve aynı zamanda da takım kaptanlığı da yapan Erdem Özkayımoğlu, “Bugün eski takım arkadaşlarımla yeniden toprak sahada maça çıkmak ve aynı heyecanı yaşamak beni çok duygulandırdı. Hatta etkinliğin yapılacağını öğrenen bazı arkadaşlarımız ağladı. Başkanımız Ömer Günel’e çok teşekkür ederim. Toprak sahada Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi'nin yapılacak olması özellikle gençler için çok önemli bir yatırım” dedi.

“ESKİ GÜNLERİME GERİ DÖNDÜM”

Efsane futbolculardan Tayfun Olcay ise, “Toprak sahada hepimizin acı veya tatlı bir sürü anısı var. Bugün sahaya çıkarken eski günlerime geri döndüm. Burada yaşadığımız başarıları, kazandığımız maçları hatırladım. Gerçekten çok güzel bir organizasyon oldu. Kuşadası Belediyesi’ni ve Başkanımız Ömer Günel’i tebrik ediyorum” diye konuştu.

“KUŞADALILARA HAYIRLI OLSUN”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Bugün tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Kuşadası’nda toprak saha hep bir etkinlik ve spor alanı olarak anıldı. Kuşadası Gençlik Spor’un efsane kadrosunda bulunan her futbolcunun toprak sahayla özdeşleşmiş anıları var. Efsane futbolcuların maçından önce de Kuşadasıspor’un U-13 takımı bir gösteri maçı yaptı. Bu anlamda Kuşadası’nın geçmişi ile geleceğini aynı anda toprak sahada buluşturduk. Kuşadası Belediyesi olarak burada Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi inşa edeceğiz. Etkinliğimizle toprak sahaya hem bir vefa, hem de yeni bir başlangıç için güzel bir veda örneği sergiledik. Merkezimizin de tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.