Kuzey Makedonya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) C Grubu 10. hafta maçında deplasmanda Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.11.2023 - 13:16
Kuzey Makedonya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri heyecanı sürüyor.

Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere, deplasmanda Blagoja Milevski'nin ekibi Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.

KUZEY MAKEDONYA - İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?

Todor Proeski Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

KUZEY MAKEDONYA - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovak hakem Filip Glova'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

İngiltere, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Malta'yı 2-0 mağlup etmişti.

Kuzey Makedonya ise İtalya deplasmanından 5-2'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.


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