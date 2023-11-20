Kuzey Makedonya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) C Grubu 10. hafta maçında deplasmanda Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri heyecanı sürüyor.
Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere, deplasmanda Blagoja Milevski'nin ekibi Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.
KUZEY MAKEDONYA - İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?
Todor Proeski Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
KUZEY MAKEDONYA - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?
Slovak hakem Filip Glova'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
İngiltere, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Malta'yı 2-0 mağlup etmişti.
Kuzey Makedonya ise İtalya deplasmanından 5-2'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
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