İspanya, EURO 2024'e lider gidiyor
İspanya, EURO 2024 Elemeleri'nde sahasında ağırladığı Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.
EURO 2024 Elemeleri A Grubu 8. hafta karşılaşmasında İspanya evinde konuk ettiği Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.
İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Robin Normand, 55. dakikada Ferran Torres ve 72. dakikada Luka Lochoshvili (kk) kaydetti. Gürcistan'da Khvicha Kvaratskhelia'nın 10. dakikada attığı gol puan için yeterli olmadı.
İspanya aldığı bu galibiyetle beraber puanını 21'e çıkartıp EURO 2024'e lider olarak giderken, Gürcistan ise 8 puanda kaldı.
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