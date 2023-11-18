Danimarka, EURO 2024'e katılmaya hak kazandı
EURO2024 Elemeleri H Grubu maçında Danimarka, Slovenya'yı 2-1 mağlup etti ve Almanya biletini kaptı.
EURO2024 Elemeleri H Grubu maçında Danimarka, Slovenya ile karşılaştı.
Danimarka'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve Almanya'da oynanacak şampiyonaya gitmeye hak kazandı.
Danimarka'nın golleri 26. dakikada Maehle ve 54. dakikada Delaney'den geldi. Slovenya'nın golü 30. dakikada Janza'dan geldi.
Galatasaraylı Victor Nelsson, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.
Grubun bir sonraki maçında Danimarka, Kuzay İrlanda ile oynayacak. Slovenya ise 3. sıradaki Kazakistan ile oynayacak.
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