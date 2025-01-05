Kuzeyboru deplasmanda galibiyeti kaçırmadı!
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Kuzeyboru, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-2 yendi.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Kuzeyboru, Aydın Büyükşehir Belediyespor'a konuk oldu.
Mimar Sinan Salonu'ndaki mücadeleyi Kuzeyboru 3-2'lik skorla kazandı.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Selçuk Görmen, Sevilay Gezer Boyacı
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Leyva, Rasinska, Stojiljkovic, Buse Özden, Zeynep Sude Demirel (Gizem Çerağ Düzeltir, İrem Nur Özsoy, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları, Merve Nur Öztürk, Seher Aksoy, Johnson)
Kuzeyboru: Nasya, Gamze Kılıç, Lazareva, Ayşe Çürük, Kurilo, Janset Cemre Erkul ( Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Güldeniz Önal)
Setler: 18-25, 25-22, 25-16, 21-25, 14-16
Süre: 136 dakika (23, 30, 26, 33, 24)
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