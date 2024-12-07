Fenerbahçe Medicana, Kuzeyboru'ya set vermedi!
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 12. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 12. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Sadettin Kıral
Fenerbahçe Medicana: Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Cristina, Vuchkova (Gizem Örge, Vasileva, Aslı Kalaç)
Kuzeyboru: Güldeniz Onal, Janset Erkul, Ayşe Çürük, Kurilo, Dimitrova, Gamze Kılıç (Dilek Ekşi, Liray Akpınar, Buket Gülübay, Yaren Işık)
Setler: 25-17, 25-10, 25-15
Süre: 65 dakika (22, 21, 22)
Spor Haberleri
- Hüseyin Yücel Beşiktaşlılara seslendi!
- Manchester United, Nottingham Forest'a boyun eğdi!
- Ali Koç kısa ve net konuştu!
- Beşiktaş'tan derbi sonrası Fenerbahçe'ye gönderme!
- Manchester City'de kan kaybı devam ediyor!
- Serdar Topraktepe'den derbi galibiyeti sonrası mesaj!
- Hull City İngiltere Championship'te dibi gördü!
- Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda hata yapmadı
- 'Kartal yüksek uçtu, kanarya yara aldı'
- Jose Mourinho'dan puan farkı açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- Esad yönetimi neden hızla çöküyor?
- Trendyol 1. Lig ekibinden çekilme kararı!
- 'Esad ve ailesinin Suriye’yi terk ettiği' iddia edildi
- Saray'dan 'emekli maaşı' açıklaması
- İmamoğlu’nun parti içi çıkışının ardından...
- İlber Ortaylı'dan 'yatırım' tavsiyesi
- ABD’nin HTŞ-YPG planı
- İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
- Karakolda işkence iddiası
- İşte bankalara göre 3 milyon TL'nin faiz oranı...