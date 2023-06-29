Kyle Allman, Darüşşafaka'ya transfer oldu
Darüşşafaka Lassa, ABD'li basketbolcu Kyle Allman'ı renklerine bağladığını açıkladı.
Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Kyle Allman'ı kadrosuna kattı.
Darüşşafaka Lassa'dan yapılan açıklamada, son olarak Fransa ekibi Paris Basketball'da forma giyen 25 yaşındaki şutör oyun kurucuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Allman'ın geçen sezon 7Days Avrupa Kupası'nda maç başına 18,7 sayı, 3,4 ribaunt ve 4,4 asist ortalamalarıyla mücadele ettiği aktarıldı.
2. TRANSFER OLDU
ABD'li basketbolcu, Darüşşafaka'nın yeni sezon öncesi vatandaşı Muhammad-Ali Abdur-Rahkman'ın ardından transfer ettiği ikinci oyuncu oldu.
Başantrenörlüğe Yakup Sekizkök'ü getiren yeşil-siyahlılar, kadrosundaki tüm yabancılarla yollarını ayırmıştı. Darüşşafaka'da kaptan Doğuş Özdemiroğlu ise Anadolu Efes'e transfer olmuştu.
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