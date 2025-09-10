Kylian Mbappe'den flaş açıklama: 'Umarım nefret ederler'

Real Madrid ve Fransa Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, L'Equipe Magazine'e verdiği uzun ve içten röportajda hem kariyerine hem de futbol dünyasına dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

26 yaşındaki yıldız futbolcu, göz önünde olmanın getirdiği baskıdan, PSG ile yaşadığı krizden ve futbolun perde arkasında yaşanan zorluklardan samimi bir şekilde söz etti.

"FUTBOL OLDUĞU GİBİ… AMA HAYAT HARİKA"

Mbappe, futbola olan tutkusunun onu bugüne taşıdığını ancak futbol dünyasının iç yüzünün çoğu zaman yıpratıcı olduğunu vurguladı:

"Futbol dünyası değişmez. Ben bu dünyanın ne olduğunu kabullenmiş durumdayım. Ama hayat, futbol değil. Hayat gerçekten harika. Dürüst olmak gerekirse bu tutkum olmasaydı, futbol beni çoktan tiksindirmiş olurdu."

"UMARIM ÇOCUKLARIM FUTBOLDAN NEFRET EDER"

Röportajda, gelecekteki çocuklarının futbolla ilgilenip ilgilenmeyeceği sorulduğunda ise Mbappe şu ifadeleri kullandı:

"Umarım futboldan nefret ederler (gülüyor). Elbette top onlardan uzak olmayacak ama ben çocuklarıma bu dünyanın içine girmelerini asla tavsiye etmem."

PSG İLE KRİZ DEVAM EDİYOR

Yıldız oyuncu, geçen yıl PSG ile yaşadığı ayrılık sürecine ve hala devam eden hukuki mücadeleye de değindi.

2024'te yaşanan maaş ve prim anlaşmazlığı nedeniyle kulüpten yaklaşık 55 milyon Euro alacağı olduğunu söyleyen Mbappe, harcama baskısının da psikolojik bir yük getirdiğini ifade etti:

"Ne kadar çok paran olursa, o kadar çok problemin olur. Bazı insanlar senin çocukluğundaki halini görmek istiyor ama artık aynı kişi değilsin."