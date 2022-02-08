Kylian Mbappe: Henüz kararımı vermedim
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint Germain forması giyen yıldız oyuncu Kylian Mbappe, kulüpteki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
İspanyol kulüp Real Madrid’e transfer olacağı yönünde haberler çıkan Fransız futbolcu Kylian Mbappe, henüz kararını vermediğini açıkladı.
Mbappe, yaptığı açıklamada, “Henüz bir karar vermedim. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynayacağımız maçların birçok şeyi değiştirebileceğini düşünüyorum. Şu an her şeyi yapabilme hakkım olmasına rağmen rakiplerle ilgili konuşmayacağım ya da buna benzer bir şey yapmayacağım” dedi.
Real Madrid ile oynayacakları maçları hatırlatan yıldız futbolcu, “Hala Real Madrid'i yenmek ve eşleşmenin kaderini belirlemek için kararlıyım. Ondan sonra durumun ne olduğunu göreceğiz” diye konuştu.
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