Yeni Malatyaspor'un futbolcu hocası Adem Büyük, kendisini oyuna aldı
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Antalyaspor maçında teknik sorumlu Adem Büyük, kendini oyuna aldı. Adem, akıllara Aykut Kocaman'ın İstanbulspor dönemini getirdi.
Süper Lig 'in 25. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor - Antalyaspor mücadelesi ilginç bir olaya sahne oldu. Karşılaşma 2-1 Antalyaspor'un üstünlüğüyle sona ererken, sahalarda az rastlanan bir olay yaşandı.
Yeni Malatyaspor teknik sorumlusu Adem Büyük ve Antalyaspor teknik sorumlusu Nuri Şahin aynı zamanda maç kadrosunda da yer aldı.
Yeni Malatyaspor'da Marius Sumudica ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına, kaptan Adem Büyük getirildi.
Bir süredir takımın teknik sorumluluğunu yürüten ve oyunu kenardan takip eden golcü oyuncu, Antalyaspor karşısında takımın 1-0 geriye düşmesi ile kendisini oyuna aldı.
Türk futbolunda izleyenlerin eşine az rastladığı olayda Adem Büyük, ikinci yarının 55. dakikasında kendi kararı ile kendisini Mustafa Eskihellaç'ın yerine oyuna aldı.
Golcü oyuncu takım arkadaşları ve aynı zamanda öğrencileri ile birlikte sahada ter döktü. Zorlu maçta bir pozisyonda ise golcü oyuncu, direğe takıldı.
AKILLARA AYKUT KOCAMAN GELDİ
Adem Büyük ile şahit olunan bu olay, Aykut Kocaman'ın İstanbulspor'da yaşattığı anıları akıllara getirdi. Kocaman da İstanbulspor döneminde futbolcuyken, teknik direktörlük yapmış ve kritik bir maçta kendisini oyuna almıştı.
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