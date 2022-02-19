Trabzonspor'da Marek Hamsik, Alanyaspor maçında yok
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Trabzonspor'da Marek Hamsik gelişmesi yaşandı. Yıldız futbolcu Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle Alanyaspor maçında yer alamayacak.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Konyaspor maçının ardından ağrıları artan ve tedavisi devam eden Hamsik'in Alanyaspor karşısında forma giymeyeceğini duyurdu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ağrıları artan ve tedavisi halen sürmekte olan oyuncumuz Marek Hamsik, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında yer almayacaktır. Abdullah Avcı’nın izniyle ülkesi Slovakya’ya giden futbolcumuz, Pazartesi günü Trabzon’a dönecek ve tedavisine burada devam edilecektir."
Bilgilendirme— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 19, 2022
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