Trabzonspor'da Marek Hamsik, Alanyaspor maçında yok

19 Şubat 2022 Cumartesi, 14:57

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Konyaspor maçının ardından ağrıları artan ve tedavisi devam eden Hamsik'in Alanyaspor karşısında forma giymeyeceğini duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ağrıları artan ve tedavisi halen sürmekte olan oyuncumuz Marek Hamsik, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında yer almayacaktır. Abdullah Avcı’nın izniyle ülkesi Slovakya’ya giden futbolcumuz, Pazartesi günü Trabzon’a dönecek ve tedavisine burada devam edilecektir."