Çaykur Rizespor, Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırdı
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun Başakşehir maçıyla başlayan Çaykur Rizespor serüveni sona erdi. Karadeniz ekibinin aldığı kötü sonuçlar sonucu Hamzaoğlu görevinden istifa etti. 26. hafta maçlarının oynandığı Süper Lig'de görevinden ayrılan teknik direktör sayısı 20 oldu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu istifa etti. Ligin 7. haftasında Medipol Başakşehir maçıyla Karadeniz ekibindeki ilk maçına çıkan Hamzaoğlu’nun son karşılaşması da Başakşehir ile oldu.
Ligde son 4 maçında 2 puan alabilen Çaykur Rizespor, 26. haftada sahasında Başakşehir’e 2-0 yenilerek 23 puanla 18. sırada kaldı.
Bu sezon deplasmandan hiç maç kazanamayan Çaykur Rizespor, ligin 10 ile 17. haftaları arasında iç sahada kazandığı 5 maçla çıkışa geçmişti ancak ardından yeniden düşüşe geçmişti.
Hamza Hamzaoğlu, Başakşehir maçından sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada kötü gidiş nedeniyle ayrılığın sinyalini vermişti.
Taraftarın maç esnasında kendisine yönelik istifa çağrısını normal karşıladığını ifade eden tecrübeli teknik direktör, “Taraftarlar bizi de istifaya davet etti. Nasıl göreve davet edildiysek istifaya da davet edilebiliriz. Bugüne kadar da zaten benim hiçbir kulüpte bir sıkıntı yapmadığımı herkes bilir. Değişimler çok normaldir. Takımın menfaatine olacaksa bunu yapmaktan da çekinmeyiz, hiçbir zorlukta çıkarmayız. Asla görevden kaçmak pes etmek gibi bir niyetimiz yok. Bu akşam oturup konuşuruz başkanla. Eğer böyle bir tasarrufları olacaksa da hiç problem değil. Biz takıma güveniyoruz, bir değişim gerekiyorsa yaparız. Yapmazsak da bu takımla beraber biz bu yarışı iyi yerde bitiririz. İsteyen veda, isteyen devam mesajı olarak alsın. Nasıl duymak istiyorsanız öyle alsın.” demişti.
RESMEN AÇIKLANDI
Karadeniz ekibi sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Hamza Hamzaoğlu'na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz." denildi.
BİLGİLENDİRME | Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir.— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) February 19, 2022
Sayın Hamza Hamzaoğlu'na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz.
https://t.co/6cGR0f81Pw pic.twitter.com/lYsKd27TL3
Hamzaoğlu’nun ayrılığı sonrasında Süper Lig’de görevinden ayrılan teknik direktör sayısı 20 oldu.
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