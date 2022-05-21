Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'de kaldı
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), yıldız futbolcusu Kylian Mbappe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Fransız kulübünden yapılan açıklamada, İspanyol temsilcisi Real Madrid'in de yakından ilgilendiği 23 yaşındaki Mbappe'nin 2025 yılına kadar takımda kalacağı kaydedildi.
PSG'nin 2017 yılında Monaco'dan renklerine bağladığı Mbappe, Ligue 1'de 4, Fransa Kupası'nda 3, Lig Kupası ve Fransa Süper Kupası'nda 2 şampiyonluk yaşadı.
Mbappe, Fransa Milli Takımı ile de 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.
?????????? ???????????????? ??’??´???????? ??????— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 21, 2022
?????? ??’?????? ??????????
???? #KylianCestParis pic.twitter.com/LtCVEKeqis
Video Haberler
- 'Her yer Taksim her yer direniş!'
- 'Bir parça et bile veremiyoruz'
- 'O ezik domatesi bile atmıyorlar artık'
- 'Beni idama bile götürseler...'
- Ekrem İmamoğlu: İnsan imreniyor...
- Komşuların 'park' kavgası: Ortalık savaş alanına döndü
- 'Konya havzasında küçükbaş sayısında yüzde 60 azalma'
- Nispetiye'de feci olay: 1 ölü
- Kavgayı ayırırken 'taksisi' çalındı
- Kaza yapmamak için 'benzinliğe' daldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Fuat Oktay yuhalandı
- FOX TV ve Birinci cephesinden açıklama
- 'Bu yürüyüşün finaline yaklaşıyoruz'
- Saray'dan 'Hollanda sistemi' uygulaması
- Neden dokunulamadığı belli oldu
- Gülbin Tosun'dan kötü haber
- 5 Manşet, 5 Erdoğan!
- Suriye planı reddetti: 'Ucuz açıklama'
- Finlandiya'dan karşı hamle
- 'O koltuktan ayrılmayabilecek güçte'