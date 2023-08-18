Kylian Mbappe, PSG'nin maç kadrosuna dahil edildi
Fransız yıldız Kylian Mbappe, PSG'nin Toulouse ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi.
Paris Saint-Germain ile sözleşme yenilemediği ve Real Madrid ile görüştüğü düşünülüp kadro dışı bırakılan Kylian Mbappe için yeni bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz hafta sezonun ilk karşılaşması olan Lorient karşılaşmasında maç kadrosuna dahil edilmeyen Mbappe 19 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Toulouse karşılaşmasının maç kadrosuna eklendi.
Fransız yıldız isim, teknik direktör Luis Enrique'nin süre vermesi halinde PSG ile bu sezon ilk maçına çıkmış olacak.
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