Kylian Mbappe, PSG'yi son dakikada ipten aldı!

29 Aralık 2022 Perşembe, 07:41

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında PSG, sahasında Strasbourg'u konuk etti. Parc des Princess'te oynanan karşılaşmayı PSG son dakika penaltısı ile 2-1 kazanmayı başardı.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Marquinhos'un golüyle öne geçen PSG, ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda ise Marquinhos, bu kez kendi kalesine gol atarak maçın beraberliğe gelmesine engel olamadı. Maçta dakikalar 61'e geldiğinde ise sarı kart gören Neymar, 63'te bu kez ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maçta 90+5'e gelindiğinde PSG penaltı kazandı. Kylian Mbappe'nin attığı penaltı golüyle PSG sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Bu sonucun ardından PSG, 44 puana yükselerek kayıpsız liderliğini sürdürdü Strasbourg ise 11 puanda kalarak düşme hattından bu hafta da kurtulamadı.