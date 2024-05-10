Kylian Mbappe resmen PSG'den ayrıldı
Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe takımdan ayrıldığını açıkladı.
Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Kylian Mbappe sosyal medya hesabından takımdan ayrıldığını resmen açıkladı.
AYRINTILAR BİRAZDAN...
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