Kylian Mbappe resmen PSG'den ayrıldı

Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe takımdan ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 21:05
Kylian Mbappe resmen PSG'den ayrıldı
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Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Kylian Mbappe sosyal medya hesabından takımdan ayrıldığını resmen açıkladı.

AYRINTILAR BİRAZDAN...


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