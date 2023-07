Kylian Mbappe: 'Şampiyonlar Ligi'ni bana sormayın'

Yayınlanma: 08.07.2023 - 12:39

Güncelleme: 08.07.2023 - 12:39

Fransız kulüp Paris Saint-Germian'de forma giyen ve adı sıkça Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

France Football'a konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "Ligue 1'deki son sezonum olduğuna inanmak için nedenler var mı? Çok basit, ben bir mücadeleciyim, her zaman kazanmak için oynarım. Rakibim kim olursa olsun, formam ne olursa olsun, nerede olursa olsun, yıl ne olursa olsun asla kazanmakla yetinmem. Tatile giderim, sıfırlanırım, enerjimi toplarım ve herkesin bildiği açlıkla geri dönerim'' dedi.

Kylian Mbappe

''KAZANMAK İÇİN DOĞDUĞUMA DAİR İNANCIM VAR''

Fransız yıldız, her zaman kazanmak istediğine değinerek, "Her zaman memnuniyetsizim. Bu yüzden yaptığım şeylerden asla etkilenmem. Bu zaten kendimi anlamak için ilk anahtar çünkü yaptığım her şeyi kendime tekrar ve daha iyi yapabileceğimi söylüyorum. Kazanmaya açım. Sadece katılmak için bir takımda olmak istemiyorum. Bu yüzden bazı insanlar benim kibirli olduğumu düşünyor. Hayır. Başarısızlıktan korkmuyorum. Bu bir futbolcunun kariyerinin bir parçası. Ancak, kazanmak için doğduğuma dair derin bir inancım var ve bunu herkese göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

''PSG'NİN NEDEN ŞAMPİYONLAR LİGİ ALMADIĞINI BANA SORMAYIN''

Kylian Mbappe, Fransız kulübün UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanamamasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"PSG'nin Şampiyonlar Ligi kazanması için neye ihtiyacı olduğunu bilmiyorum. Bu bana sormanız gereken soru değil. Gerçekten değil. Biz elimizden geleni yaptık, nokta. Takımı yapan, kadroyu organize eden, bu kulübü inşa eden insanlarla konuşmalısınız. Ben sadece işimi olabildiğince iyi yapmaya çalışıyorum. Diğer oyuncular da ellerinden geleni yaptılar. Bazen futbolda cam tavan dediğimiz şeyle karşı karşıya gelirsiniz. Bu yüzden bu soruyu bana değil, daha çok benim üstümdekilere sormalısınız."

''LIGUE 1'DE 5 YIL ÜST ÜSTE EN İYİ OYUNCU VE GOL KRALI OLDUM''

Paris ekibiyle 6. sezonunu geride bırakan Mbappe, "Beni gururlandıran pek çok şey var. Her şeyden önce şampiyonluk kazanmaya devam etmek ki bunun için oynuyoruz. Şampiyonluk ne olursa olsun en zor şeydir. Tüm oyuncular bunun için mücadele eder. Yaklaşık 50 gol attığım bir sezonla kişisel seviyemi koruduğum için mutluyum. Bazı olağanüstü anlar, olağanüstü performanslar yaşadım ama yine de daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum" diye konuştu..

Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin sezon sonunda PSG ile olan sözleşmesi sona erecek.