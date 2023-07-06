PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi, Kylian Mbappe'ye rest çekti

PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi, adı Real Madrid ile gündeme gelen Kylian Mbappe'ye rest çekerek, "Dünyanın en iyi oyuncusu takımdan bedava ayrılamaz. Kimse kulüpten büyük değil" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2023 - 13:41
PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi, Kylian Mbappe'ye rest çekti
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Ligue 1 temsilcisi  Paris Saint-Germain (PSG), düzenlediği basın toplantısıyla  yeni teknik direktörünü duyurdu.

Christophier Galtier'in ayrılmasının ardından PSG'nin başına geçecek isim Luis Enrique oldu.

PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi imza töreni sırasında ayrılmak istediği iddia edilen yıldız futbolcu Kylian Mbappe hakkında da konuştu.

"KİMSE PSG'DEN BÜYÜK DEĞİL"

NTV Spor'un derlediği habere göre, Nasser Al Khelaifi, Mbappe'ye rest çekerek takımda kalmasını istediğini dile getirdi. 

Adı sık sık Real Madrid ile gündeme gelen Mbappe için PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi şu sözleri kaydetti:

"Dünyanın en iyi oyuncusu takımdan bedava ayrılamaz. Gitmek istediğini gördüğümde şok oldum. Onun kalmasını istiyoruz. 2 hafta içinde karar vermek zorunda, 2 haftayı geçemez. Kimse kulüpten büyük değil"


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