Kylian Mbappe gelecek sezon formasını giyeceği takımı açıkladı!

Yayınlanma: 18.06.2023 - 15:20

Güncelleme: 18.06.2023 - 15:20

Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Kylian Mbappe, geleceğine dair açıklamada bulundu.

Kylian Mbappe

"PSG'DE KALACAĞIM"

Fransız futbolcu, daha önce yaptığı "Takımda kalacağım" sözlerini bir kez daha yineledi. Mbappee, "Gelecek sezon PSG'de kalacağım ve geleceğime 2024'te karar vereceğim. Bir yıl içinde pek çok şey olabilir, özellikle de PSG gibi bir kulüpte" ifadelerini kullandı.

OPSİYONU KULLANMAYACAK

24 yaşındaki futbolcunun PSG ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. Mbappe ve PSG arasında yapılan sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alıyor ancak yıldız futbolcu daha önce yaptığı açıklamada bu opsiyonun kullanılmayacağını açıklamıştı.