Kylian Mbappe'den ayrılık iddialarına yanıt
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe, takımı ile sözleşme uzatmayacağı yönündeki iddiaları doğruladı.
Kylian Mbappe, Fransız ekip Paris Saint-Germain ile sözleşme uzatmayacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Mbappe, 2024 yazında bitecek sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanmayacağını kulübe iletti.
MBAPPE'DEN SÖZLEŞME UZATMAMA İDDİALARINA YANIT
AFP'ye konuşan Fransız yıldız haberi doğrularken şu ifadeleri kullandı:
"PSG ile sözleşme uzatma konusunda hiçbir görüşme yapmadım. Yönetim, kontratımı 2024'ten sonrasına uzatmama kararım konusunda 15 Temmuz 2022'de bilgilendirildi. Mektubu ise onlara zaten daha önce iletmiş olduğum bu kararımı doğrulamak için gönderdim."
ADI REAL MADRID İLE ANILIYOR
Mbappe, 2022/2023 sezonunda Paris Saint-Germain forması ile çıktığı 43 maçta 41 gol ve 9 asist üretti.
Fransız yıldızın adı transferde Real Madrid ile anılıyor.
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