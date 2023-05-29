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Kylian Mbappe gelecek sezon hangi formayı terleteceğini duyurdu

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG) forması ile şampiyonluğa ulaşan yıldız futbolcu Kylian Mbappe, gelecek yıl oynayacağı kulübü açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2023 - 07:21
Kylian Mbappe gelecek sezon hangi formayı terleteceğini duyurdu
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Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşan Paris Saint-Germain'de Fransız yıldız Kylian Mbappe, üst üste 4. kez Ligue 1'de yılın oyuncusu seçilerek bunu başaran ilk oyuncu oldu.

"LEO'YA TEŞEKKÜR EDERİM"

Ödül töreninde açıklamalarda bulunan Mbappe, "Ülkemin en önemli turnuvasına bu şekilde adımı yazdırabilmek harika bir his. Harika bir sezon geçiren Lens takımını ve Lille'e çok yardımcı olan Jonathan David'i de tebrik ediyorum. Ayrıca Leo Messi'ye çok teşekkür ediyorum. Bana çok yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

"KONTRATIMI TAMAMLAYACAĞIM"

Kulüpteki geleceğine dair açıklamalarda bulunan Fransız yıldız, "Gelecek yıl da Paris Saint-Germain'de oynayacağım. Kulüp ile bir sözleşmem ve bu sözleşmenin sonuna kadar burada oynayacağım" sözlerini sarf etti.

24 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon PSG formasıyla Ligue 1'de çıktığı 33 resmi maçta 28 gol 6 asist kaydetti.


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