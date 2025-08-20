Trabzonspor Christ Inao Oulai transferini resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu!

Trabzonspor, Christ Inao Oulai transferinde mutlu sona ulaştı.

Bordo-mavililer, Fildişi Sahilli oyuncuyu 5.5 milyon Euro transfer ücreti karşılığında Bastia'dan transfer ettiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na duyurdu.

Trabzonspor'un bu transfer ücretini 4 taksit halinde ödeyeceği kaydedildi.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyuna Duyuru

Profesyonel futbolcu Christ Inao Oulai'nin, kulübümüze kesin transferi konusunda SC Bastia ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır."

Fransız ekibi Bastia, oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay elde edecek.

Oulai ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalayan Trabzonspor, Fildişili oyuncuya 5 yıl için toplam 2.6 milyon Euro maaş ödemesi yapacak.