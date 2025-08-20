Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor Christ Inao Oulai transferini resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu!

Trabzonspor Christ Inao Oulai transferini resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu!

20.08.2025 16:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Trabzonspor Christ Inao Oulai transferini resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu!

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Bastia forması giyen 19 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu Christ Inao Oulai'yi renklerine bağladı.

Trabzonspor, Christ Inao Oulai transferinde mutlu sona ulaştı.

Bordo-mavililer, Fildişi Sahilli oyuncuyu 5.5 milyon Euro transfer ücreti karşılığında Bastia'dan transfer ettiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na duyurdu.

Trabzonspor'un bu transfer ücretini 4 taksit halinde ödeyeceği kaydedildi.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyuna Duyuru

Profesyonel futbolcu Christ Inao Oulai'nin, kulübümüze kesin transferi konusunda SC Bastia ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır."

Fransız ekibi Bastia, oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay elde edecek.

Oulai ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalayan Trabzonspor, Fildişili oyuncuya 5 yıl için toplam 2.6 milyon Euro maaş ödemesi yapacak.

İlgili Konular: #trabzonspor #transfer #KAP

İlgili Haberler

Trabzonspor'un yeni transferi imzaya geliyor!
Trabzonspor'un yeni transferi imzaya geliyor! Trabzonspor'un Bastia forması giyen Christ Inao Oulai'nin transferi için Fransız kulübüyle anlaştığı iddia edildi. Oyuncu sağlık kontrolü ve resmi imza için şehre davet edildi.
Trabzonspor'a deplasmanda tek gol yetti: Kasımpaşa 0-1 Trabzonspor
Trabzonspor'a deplasmanda tek gol yetti: Kasımpaşa 0-1 Trabzonspor Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.
Trabzonspor'dan sermaye artırımı bildirimi!
Trabzonspor'dan sermaye artırımı bildirimi! Trabzonspor'un yeni kayıtlı sermaye tavanı 37.5 milyar TL olarak açıklandı.