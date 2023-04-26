La Liga efsanesi Marcos Senna'dan Fenerbahçe itirafı

Yayınlanma: 26.04.2023 - 14:23

Güncelleme: 26.04.2023 - 15:14

Villarreal'de 11 yıl forma giyen, İspanya Milli Takımı ile 2006 Dünya Kupası ve 2008 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden, profesyonel futbol kariyerini noktaladıktan sonra ise kulüp elçisi olarak çalışmayı sürdüren Marcos Senna, açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı olmasına karşın İspanya Milli Takımı formasını giyen ve EURO 2008'de şampiyonluk yaşayan Senna, milli takım tercihine değindi.

"MASAYA ELİMİZİ VURUP, BURADAYIZ DEMEK İSTİYORDUK"

"Brezilyalıyım ve Küçükken Brezilya dışında bir milli takımda oynayabileceğimi asla hayal etmezdim." diyen Senna, "Her şey çok hızlı gelişti. Villarreal'le Şampiyonlar Ligi yarı finali oynadığımız sezon, o dönem İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü olan Luis Aragones benimle ilgilendi. Bana doğrudan ulaşıp, İspanya Milli Takımı'nda görmek istediğini aktardı. O dönem kariyerim de belirli bir noktaya ulaşmış, 29 yaşıma gelmiştim. Bu teklifle Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı ile oynama fırsatım oldu. 2006'da Almanya'daki Dünya Kupası'nda ve sonra 2008 Avrupa Şampiyonası'nda forma giydim. Puyol, Torres, Sergio Ramos, Casillas, Capdevila, Marchena gibi isimlerle dolu bir kadroyla EURO 2008'e başladık. Turnuvaya başlarken sorgulanıyorduk ama kendimize inanıyorduk. Masaya elimizi vurup, buradayız demek istiyorduk. Tüm turnuva boyunca çok iyi oynadık. EURO 2008'de şampiyonluk yaşadım ve turnuvanın en iyi 11'ne seçildim. Bunlar benim için unutulmaz anılar oldu." şeklinde konuştu.

Marcos Senna

"FENERBAHÇE YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ"

EURO 2008 şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne getirilen Luis Aragones'in kendisini sarı-lacivertli takıma da getirmek için büyük çaba sarf ettiğinin altını çizen Senna, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Luis Aragones, İspanya Milli Takımı'ndan sonra beni Fenerbahçe'ye de götürmek istedi. Bana bu kapıyı açtı. Gerçekçi olmak gerekirse Fenerbahçe benimle çok ilgilendi. Luis Aragones nedeniyle bu ilgi yoğun oldu. Tam o sezon Villarreal'le sözleşmemi yenilemiştim. Böyle bir durumda transferin gerçekleşmesi çok daha zor oluyor. Kontratımın sonuna doğru olsaydı, Fenerbahçe'ye transfer olabilirdim. Aragones ve Fenerbahçe bana ilgi gösterdiğinde çok mutlu olmuştum. Aragones'i çok seviyordum. O sene Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi oynuyordu. Takım müthiş bir seviyedeydi. Bu teklifi ciddi şekilde düşünmüştüm ama yeni bir kontrat imzaladığım için maalesef gerçekleşmedi. Fenerbahçe'nin transfer teklifi bende çok güzel bir anı olarak kaldı. Türkiye'den tek resmi teklifi Fenerbahçe'den aldım. Belki diğer takımların ilgisi oldu ama Türkiye'den başka resmi teklif almadım. Fenerbahçe, benim transferim gerçekleşmeyince, takım arkadaşım Josico'yu transfer etmişti. Josico ile Villarreal orta sahasında 3 sezon birlikte oynamıştık."