Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 10:41

Güncelleme: 26.04.2023 - 11:03

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarına devam ediyor.

Zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan oyuncuların son durumu belli oldu.

Milliyet'te yer alan habere göre, son olarak Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen Joshuna King'in tedavisi tamamlandığı belirtilirken Norveçli futbolcunun Sivasspor maçı kadrosunda olması beklendiği aktarıldı.

Michy Batshuayi

BATSHUAYI FORMASINA KAVUŞUYOR

Miha Zajc'ın ise bireysel antremanlara başladığı ifade edilirken Michy Batshuayi'nin de Süper Lig'de 33. hafta oynanacak Giresunspor mücadelesinde formasına kavuşması bekleniyor.

Süper Lig şampiyonluk yarışında Fenerbahçe 64 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.