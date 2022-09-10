La Liga'da Barcelona, Cadiz'i 4 golle geçti!
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, deplasmanda konuk olduğu Cadiz'i 4-0 mağlup etti.
La Liga'nın 6. haftasında Sergio Gonzalez'in ekibi Cadiz ile Xavi Hernandez'in yönetimindeki Barcelona karşı karşıya geldi.
Nuevo Mirandilla Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Barcelona 4-0 kazanırken goller; 55. dakikada Frenkie de Jong, 65. dakikada Robert Lewandowski, 86. dakikada Ansu Fati ve 90+2'de Ousmane Dembele'den geldi. Barcelona'da Robert Lewandowski bu sezon çıktığı 6. resmi maçta 9. golünü kaydederek yüksek formunu sürdürdü.
MAÇ DURDURULDU
Konuk ekip Barcelona'nın 2-0 üstünlüğü ile devam eden mücadelenin 82. dakikasında tribünde yer alan bir Cadiz taraftarının yaşadığı rahatsızlık sebebiyle maç durduruldu. Yaklaşık 40 dakika duran maçta İspanyol hakem Carlos del Cerro, yeni bir haber gelene kadar oyunculardan soyunma odalarına gitmesini istedi.
Rahatsızlanan taraftarın sedyeyle stadyumdan çıkarılmasının ardından maç 22:10'da kaldığı yerden devam etti.
Bu sonuçla beraber ligdeki üst üste 4. galibiyetini alan Barcelona 13 puana yükselirken, henüz puanla tanışamayan Cadiz kötü serisini sürdürdü. Ligin bir sonraki haftasında Barcelona evinde Elche'yi konuk ederken, Cadiz deplasmanda Real Valladolid'e konuk olacak.
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